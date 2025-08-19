Arrestan a hombre con orden de aprehensión vigente en Morelos III

Ciudad Juárez.– Agentes municipales, en coordinación con elementos del Ejército Mexicano, que participan en el plan estratégico de seguridad en la ciudad, capturaron a Cesar David D. S., requerido por autoridades judiciales al contar con una orden de aprehensión vigente.

El arresto ocurrió cuando los elementos realizaban labores de prevención y vigilancia en la colonia Morelos III y detectaron a un sujeto cometiendo una falta administrativa en el cruce de las calles Oaxaca y Fortín de la Soledad.

Durante la intervención, se le informó que sería presentado ante un juez cívico por su falta administrativa. Al consultar sus datos en el Sistema de Plataforma Juárez, se confirmó que el detenido cuenta con una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud, librada el 23 de mayo de 2023.

Previa lectura de derechos, César David D. S., de 24 años, fue consignado ante la autoridad judicial correspondiente, que dará seguimiento al mandamiento judicial.