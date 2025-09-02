Arrestan a dos personas en posesión de drogas

Ciudad Juárez.- La Policía Municipal arrestó a dos personas por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

Un adolescente de 17 años, fue detenido en el cruce de las calles Héroes del Carrizal y Buenaventura, en la colonia Anáhuac, en posesión de un envoltorio con aproximadamente 18 gramos de cristal.

José Juan S. B. de 30 años, fue arrestado en el cruce de las calles Puerto de Palos y Puerto Colón, en la colonia Tierra Nueva, al ser sorprendido en posesión de un envoltorio de plástico con aproximadamente 13 gramos de cristal.

"Previa lectura de derechos, fueron consignados ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado", se lee en el comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).