Arrestan a 7 personas con orden de aprehensión

Ciudad Juárez.- La Policía Municipal arrestó a siete personas que eran requeridas por autoridades judiciales al contar con una orden de aprehensión vigente en su contra.

Juan C. A. de 54 años, fue detenido en el cruce de las calles Jaime Bermúdez Cuarón y Zafra, en la colonia Lucio Blanco, tras cometer una falta administrativa por lo que al consultar sus datos generales en el Sistema de Plataforma Juárez, se tuvo conocimiento que cuenta con una orden de aprehensión vigente en su contra por delitos contra la salud librada el 23 de agosto del 2025.

Jesús Guadalupe H. R. de 28 años, fue arrestado en el cruce de las calles Juárez Porvenir y Puente Yáñez, en la colonia Riveras del Bravo, tras adoptar una actitud evasiva por lo que al consultar sus datos generales en el Sistema de Plataforma Juárez, se tuvo conocimiento que cuenta con una orden de aprehensión vigente en su contra por delitos contra la salud, librada el 17 de octubre del 2023.

Joel Del Rosario L. E. de 39 años, fue detenido en el cruce de las calles Basílica de Lourdes y Basílica del Salvador, en la colonia Cerradas de San Pedro, tras ocasionar actos de molestia por lo que al consultar sus datos generales en el Sistema de Plataforma Juárez, se tuvo conocimiento que cuenta con una orden de aprehensión vigente en su contra por delitos contra la salud, librada el 14 de noviembre del 2024.

José Saúl G. P. de 28 años, fue puesto bajo detención en el cruce de las calles Rivera Papaloapan y Vistas de Tomochic, en la colonia Loma del Valle, luego de ser sometido a una inspección preventiva por lo que al consultar sus datos generales en el Sistema de Plataforma Juárez, se tuvo conocimiento que cuenta con una orden de aprehensión vigente en su contra por delitos contra la salud librada el 20 de junio del 2025.

César Enrique G. N. de 31 años, fue arrestado en el cruce de las calles Miguel González y Ponciano Arriaga, en la colonia Revolución Mexicana, por lo que al verificar sus datos generales en el Sistema de Plataforma Juárez, se tuvo conocimiento que cuenta con una orden de aprehensión vigente en su contra por delitos contra la salud librada el 05 de agosto del 2025.

Víctor Manuel R. C. de 33 años, fue detenido en el cruce del bulevar Zaragoza y calle Desierto del Sahara, en el fraccionamiento Parajes de Oriente, tras adoptar una actitud evasiva por lo que al consultar sus datos generales en el Sistema de Plataforma Juárez, se tuvo conocimiento que cuenta con una orden de aprehensión vigente en su contra por el delito de violencia familiar, girada el 12 de junio del 2025.

Luis Carlos H. G. de 43 años, fue arrestado en el cruce de las calles Abeto y Mezquite Negro, en la colonia El Mezquital, tras ocasionar actos de molestia por lo que al consultar sus datos generales en el Sistema de Plataforma Juárez, se tuvo conocimiento que cuenta con una orden de aprehensión vigente en su contra por delitos contra la salud, librada el 17 de febrero del 2025.

"Previa lectura de derechos, fueron consignados ante la autoridad correspondiente, misma que se encargará de darle seguimiento a los mandamientos judiciales", se lee en el comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).