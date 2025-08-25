Ciudad Juárez.- Agentes adscritos a las Bases de Operaciones Interinstitucionales (BOI), que participan en el plan estratégico de seguridad en la ciudad, detuvieron a dos personas que contaban con órdenes de aprehensión activas.

Edgar de Jesús S. G., de 21 años, fue arrestado en el cruce de Monte Toledo y Leonardo Solís Barraza, en el fraccionamiento Urbivilla del Cedro, tras ser sorprendido alterando el orden público. Al verificar sus datos en el Sistema de Plataforma Juárez, se confirmó que tiene una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud, emitida el 26 de febrero de 2025.

Por su parte, Jonathan Abdel E. G., de 20 años, fue detenido en el cruce de José María de Velazco y Diego Velázquez, en el fraccionamiento Parajes del Sol, luego de cometer una falta administrativa. La consulta en el sistema reveló que cuenta con una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud, librada el 5 de agosto de 2025.

Tras la lectura de derechos, ambos fueron consignados ante la autoridad correspondiente, que dará seguimiento a los mandamientos judiciales.