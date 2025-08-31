Arrestan a 2 asaltantes en Eco 2000; uno es menor

Ciudad Juárez.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal arrestaron a Daniel M. F., de 19 años, y a un adolescente de 17 años, por su presunta responsabilidad en un robo a transeúnte con lujo de violencia.

Los agentes, que realizaban labores de prevención y vigilancia en la colonia Eco 2000, atendieron un reporte al 911 sobre un asalto y la portación de un arma de fuego en las calles Oso Polar y Venado.

Al llegar al lugar, la víctima denunció que había sido despojada de sus pertenencias mediante violencia y amenaza con un arma blanca. Con la descripción proporcionada, los oficiales localizaron minutos después a dos hombres en el cruce de Lince y Privada Lince, coincidiendo con las características del reporte.

Durante la inspección, se les aseguró un cuchillo con mango forrado con cinta adhesiva negra, así como dinero en efectivo y un teléfono celular, los cuales fueron identificados por la víctima como suyos.

Tras la lectura de derechos, los dos sospechosos fueron consignados ante la autoridad correspondiente por su presunta participación en el delito.