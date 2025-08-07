Ciudad Juárez.– En conmemoración de la fiesta patronal de San Lorenzo, este día comienzan las distintas acciones eucarísticas y carismáticas.

El Santo Patrono de Juárez, cuya conmemoración es el 10 de agosto, tiene tradicionalmente un festejo de diez días que comenzó con un novenario rezado desde el 1 de agosto.

Para hoy se tiene programada una Hora Santa para enfermos y ancianos, a las 6:00 de la tarde en el Santuario de San Lorenzo.

El sábado se llevará a cabo una peregrinación con indulgencia jubilar, que iniciará en el fraccionamiento Alameda a las 8:00 de la noche y llegará hasta el templo. Posteriormente, se celebrará una misa al exterior del santuario a las 10:00 de la noche.

Las actividades del domingo iniciarán con la tradicional misa de gallo a las 12:00 de la madrugada, y se celebrarán misas cada dos horas, desde las 8:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche.

Las vialidades aledañas a la parroquia permanecerán cerradas hasta la madrugada del lunes.

Alrededor del templo ya están instalados los jueguitos y puestos de antojitos, bebidas y diversos artículos, que permanecerán abiertos durante todo el festejo.

