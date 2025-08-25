Ardió Ciudad Juárez.– Un edificio de la empresa de transporte de mercancías Warhorse fue consumida por las llamas la tarde de este lunes.

Trabajadores de la empresa ubicada sobre la carretera Juárez - Ahumada, a la altura del kilómetro 29, se percataron del fuego y lograron salir a tiempo sin ninguna lesión.

Luego de realizado el llamado al servicio de Emergencias 911, elementos de emergencia de la unidad estatal llegaron como primeros respondientes y solicitaron apoyo a las autoridades.

Pipas privadas de distribución de agua, también de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), acudieron al lugar y brindaron apoyo para evitar que el fuego alcanzara mayores magnitudes.

Instantes después también llegaron los miembros del Heroico Cuerpo de Bomberos para concluir las labores pertinentes e iniciar con el peritaje para determinar la causa del incendio.