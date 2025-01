Ciudad Juárez.- Dos máquinas extintoras se quedaron sin agua cuando bomberos luchaban por sofocar un incendio en un taller mecánico.

El hecho ocurrió la tarde de este sábado en el cruce de las calles Sandía y Avena de la colonia El Granjero.

El taller de carrocería tenía en su interior varios vehículos de modelo antiguo, además de una cantidad considerable de tiliches, lo cual, sumado a los solventes, causó fuego de grandes magnitudes.

Luego de que las dos máquinas extintoras del Heroico Cuerpo de Bomberos se quedaron sin agua, fue necesario que un camión cisterna llegara para brindar apoyo.

No hubo personas lesionadas en el siniestro y no han he terminado las causas del mismo.