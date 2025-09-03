Ciudad Juárez.- Un domicilio comenzó a arder la tarde de este miércoles en la colonia El Granjero.

Vecinos del sector llamaron a las autoridades mediante el servicio de Emergencias 911 al observar la fuerte llamarada que envolvía la casa.

Miembros del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al inmueble situado en la calle Trigo, entre Grosella y Álamo y comenzaron a combatir las llamas.

Hasta este momento no se han reportado personas heridas y los "traga humo" permanecen en el combate contra el fuego.