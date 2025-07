Aranceles para el 1 de agosto pone a la frontera en la cuerda floja: IP

Foto: Associated Press

Ciudad Juárez.– Organismos de la iniciativa privada consideran que la nueva amenaza de aranceles del 30 por ciento a las exportaciones de productos de México a Estados Unidos pone al país en la cuerda floja, sobre todo al sector fronterizo. Así lo expresó Jesús Manuel Thor Salayandía, coordinador del Bloque Empresarial Fronterizo (BEF), quien dijo que estos anuncios siguen generando incertidumbre en los negocios, especialmente en la región fronteriza.

“Son muchos proyectos detenidos en la industria principalmente, inversiones que no se terminan de concretar, planes de expansión o de producción que no terminan de avanzar, simple y sencillamente por este tipo de narrativa del presidente de Estados Unidos. Y vamos a decirlo así claramente, no del gobierno de Estados Unidos, sino directamente del presidente”, expresó el empresario.

Para el coordinador del BEF, la gravedad de la situación radica no solamente en la postura del presidente respecto a la droga, sino también en la indecisa reacción del gobierno de México.

“Cada cierto tiempo ahí va el gobierno mexicano a Washington por medio de la Secretaría de Economía federal, a ver qué negocian. Estas declaraciones están muy en el aire, muy vagas, desde el punto de vista de que es un trato injusto, donde los dos países vamos a perder mucho si siguen con esta estira y afloja de que subes el piano y que bajas el piano”, expuso el empresario fronterizo.

Para Salayandía, este verano ha avanzado muy lento en el tema industrial y, lamentablemente, en esta crisis el gobierno no ha volteado a ver a las pequeñas y medianas empresas (Pymes).

“Esa es la parte que nos llama mucho la atención, que esto es un juego. Es un juego en el que anuncian que los aranceles ya van a llegar, faltan dos semanas para el primero de agosto y luego sacan otra cosa y dicen: ‘¡Ah, no! Otra vez’, y luego sacan otra fecha, de nuevo otros dos o tres meses, y así se la van a llevar. Esta situación le está pegando muy fuerte a la actividad económica, tanto de Estados Unidos como de México.”

Mario Cepeda, presidente de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) en Juárez, calificó la amenaza de aranceles del 30 por ciento como una medida de presión para que el gobierno de México reaccione.

“El problema sigue siendo la incertidumbre que están generando para la toma de decisiones en cuanto a la inversión. Adicionalmente, estamos en una etapa de desaceleración económica, de pérdida de empleo, de pérdida de empresas, pues no ayuda, ¿no? Se supone que el gobierno mexicano abrió unas mesas de diálogo permanentes allá en Washington, ¿no? La Secretaría de Economía”, expresó el líder de Coparmex.

Para el empresario, es indispensable que el gobierno mexicano entienda las demandas del gobierno americano para hacer lo necesario y así eliminar esta incertidumbre económica.

“Sí, pero mira, yo lo que entiendo es que, si el gobierno mexicano entiende estas necesidades o demandas del gobierno americano y empiezan a ponerse de acuerdo —ya lo ha hecho Trump—, puede el presidente americano poner una moratoria o un alto temporal a la imposición de los aranceles en lo que se empieza a dirimir de manera permanente, ¿no? Pero, por lo menos, que el mensaje, tanto del gobierno americano como del mexicano, sea que se está construyendo, que estamos avanzando. Vamos a poner en pausa estos aranceles”, expuso el dirigente empresarial.

El presidente de Coparmex consideró que es precisamente el discurso del presidente Trump lo que ha venido impactando a economías como la de Juárez, que ha perdido empleos en los últimos dos años y pareciera que seguirá en el mismo camino.

“Yo creo que el gobierno mexicano tiene que ser más astuto y buscar la manera de cambiar la narrativa del gobierno americano, y empezar a trabajar en un Tratado de Libre Comercio nuevo y definitivo que envíe un mensaje de tranquilidad a los mercados, para que avance la inversión y la generación de empleo.”