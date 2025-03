Extensión de Aranceles: Empresas respiran, CCE dice no es suficiente

Ciudad Juárez. - A pesar de que son muchas las empresas que sienten alivio luego del anuncio de la extensión de libres aranceles hasta el mes de abril por parte del presidente Donald Trump, para el actual líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Héctor Núñez Polanco, esta medida es insuficiente porque no atiende las causas reales, a la raíz, que es bajar la incertidumbre.

“Que las reglas del juego estén claras para saber qué es lo que busca el país del norte, donde nos diga, sabes qué queremos que bajes a tantos cruces de migrantes, no sabemos, entonces vamos a llegar al 2 de abril y seguramente va a decir el gobierno, pues estoy satisfecho o no lo estoy, pero no hay un criterio, ni mecánica de medición, advirtió el coordinador actual del CCE en Juárez.

Ante este panorama y de acuerdo con el líder empresarial, el empresariado que se dedica a la exportación sigue estando en la incertidumbre y bajo estas circunstancias al coordinador del CCE le parece poco probable que las empresas vayan a funcionar de aquí al 2 de abril con una planeación a futuro.

“Vemos con mucho alivio que se haya aplazado, pero también vemos que es insuficiente”, expuso el empresario, quien también dijo que estarían al tanto de la normalización de las actividades en las aduanas.