Aranceles de Trump amenazan la competitividad de Juárez: Canacintra

Ciudad Juárez.- Una de las primeras consecuencias de la imposición de aranceles que Donald Trump advierte para México, puede traducirse en menores niveles de competitividad para Juárez, ya que agregar un 25 por ciento de impuesto a todo lo que se exporta de México a Estados Unidos, va traer afectaciones bastante serias para la industria, consideró Isela Molina, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Juárez.

Andrés Morales, director adjunto del organismo empresarial explicó que ante este panorama, el gobierno de México enfrenta una difícil decisión sobre cómo responder.

“Su principal cliente, Estados Unidos, le está diciendo que no quiere que compre insumos con su principal proveedor, entonces es un problema de cadena de suministros, si muchos productos vienen de China por una ventaja de costos, entonces ahora tu cliente te dice que ya no quiere que le ensambles con esos productos y tenemos un problema de ruptura de la cadena”, explicó el especialista, quien destacó que la ventaja competitiva de China y sus productos son sus bajos costos.

El director adjunto espera que cuando el presidente Trump conozca de las implicaciones para su país en estas medidas pueda reconsiderar.

“Si yo le aplico un arancel del 25 por ciento, eso en automático cuesta el 25 por ciento más, súmele valor agregado, súmele una serie de cosas y en términos reales, el producto sube como un 40 por ciento y eso cuando se inserta en el mercado provoca inflación y desacelera las economías”, detalló.

De acuerdo a estas implicaciones, el directivo de Canacintra cree que la imposición de aranceles a México no llegaría al 25 por ciento, pero de que habrá, los habrá, afirmó, ya que la lógica de los aranceles lo que busca es eliminar a quienes tienen prácticas de competencias desleales.

“Probablemente la estrategia comercial de Trump pueda ser la aplicación generalizada de aranceles y en el momento en que las industrias que sí son competitivas y sí están en orden levanten la mano, pueda decir, ustedes sí y ustedes no y se empiece a depurar el mercado, probablemente no lleguemos al 25 por ciento, pero a mí sí me parece que va haber una política arancelaria en ciertos productos, con ciertas industrias y la mayoría provenientes de China”, dijo.

El director de Canacintra agregó que algo similar ya se aplicó en el país con los aranceles en los productos textiles, donde la aplicación es de forma diferenciada.