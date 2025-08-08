Ciudad Juárez.- La Comisión Edilicia Revisora de Fraccionamientos y Condominios sesionó este viernes para analizar y aprobar diversas solicitudes de desarrollos habitacionales en Ciudad Juárez, informó un comunicado.

Encabezada por la regidora Mireya Porras Armendáriz, junto a sus homólogos María Dolores Adame Alvarado y Alejandro Alberto Jiménez Vargas, así como la directora general de Desarrollo Urbano, Claudia Verónica Morales Medina, la reunión revisó proyectos como la modificación al fraccionamiento Los Angeles II, Sedona Cerrada I y II y Cerrada 1527.

También se autorizó el fraccionamiento habitacional en condominio denominado Cerrada de Santiago.

La regidora Porras Armendáriz señaló que las propuestas cumplen con los requisitos establecidos, lo que permitirá un crecimiento ordenado y armónico para la ciudad.