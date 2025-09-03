Aprovecharon más de 15 mil juarenses descuentos en predial

Ciudad Juárez.- Durante julio y agosto, más de 15 mil juarenses aprovecharon los descuentos que la Tesorería dispuso en recargos por rezago en el pago del predial y multas de tránsito.

Carlos Nájera, coordinador de Comunicación Social del Municipio, destacó la recaudación obtenida durante los últimos meses en que se realizó el operativo especial de parte de la Tesorería. Dijo que entre los dos meses se logró una recaudación de 105 millones 419 mil 644 pesos.

“Fue un éxito, el mes de julio fueron 7 mil 817 los recibos pagados, dando resultado de 53 millones 136 mil 786 pesos. En agosto fueron 7mil 627 recibo 52 millones 282 mil 858 pesos”, dijo el funcionario.

Nájera agradeció a la ciudadanía por la respuesta a este operativo, que, señaló, tiene la finalidad de recuperar la cartera vencida, de ahī que sea a mitad de año, pues agregó que otro programa similar solo se realizará a finales de este 2025.