Ciudad Juárez.- Se llegó el día y la promoción de pizzas a cinco pesos de la famosa cadena de pizzerías Cobre 29 ha sido aprovechada por los juarenses ya que está disponible en sus 18 sucursales

En un recorrido realizado por el equipo de Netnoticias se pudo observar a decenas de personas qué aprovecharon la promoción para comprar la pizza de su elección y más cinco pesitos, se llevaron una de peperoni.

Los clientes que conversaron con Netnoticias confirmaron que el tiempo de espera es de alrededor de 20 minutos para obtener las dos pizzas, algunos se quedan en comedor y otros más han optado por llevarse los alimentos a sus casas o lugares de trabajo.

La promoción aplica cuando los clientes compran una pizza de dos ingredientes, que tiene un costo de 149 pesos, y listo, solo deben solicitar la promoción y pagar el total de 154 pesos para llevarse la segunda caja de pizza.

Esta oferta estará disponible por tiempo limitado, del 21 al 23 de agosto para celebrar el quinto aniversario de la empresa con origen en Ciudad Juárez, el precio especial solo es válido en sucursal.