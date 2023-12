Aprovechan estudiantes herramientas de inteligencia artificial 

Ciudad Juárez.- Ante la creciente popularidad de la inteligencia artificial en el ámbito laboral y académico, para algunos alumnos de nivel medio superior y superior ven beneficioso el uso de las mismas.

Cargando...

De 10 estudiantes encuestados por Netnoticias, cuatro señalan haber usado las mencionadas tecnologías para alguna tarea, o en el caso particular de los estudiantes universitarios, para proyectos y/o referencias.

“Sí la he usado, tengo un corrector que corrige lo que escribo en inglés, no en los documentos, en los buscadores y en Internet. Creo que sí me ayuda, a parte de que me cambia la palabra te explica el error. Yo sí la considero útil”, explica Alejandro, estudiante del plantel 9 del Colegio de Bachilleres.

Para los estudiantes de universidad, la herramienta resulta provechosa en materia propia de las humanidades, tal es el caso de Ciencias de la Comunicación.

Cargando...

“A nosotros en la clase de radio sí nos ayuda un montón. Podemos hacer voces y como no somos muchos en los trabajos en equipo sí nos da más voces para usar en los trabajos”, dice José Alberto, alumno de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Hay también quienes si bien, dicen que no les hace la tarea, sí hacen uso de la inteligencia artificial para tomar referencia y en algunos casos hasta inspiración. Otros, sin embargo, señalan nunca haber empleado las mencionadas herramientas

“No las he usado la neta. No parece muy ético, es como una ayuda artificial, creo que es como hacer trampa”, explica Íker, estudiante del Bachilleres.