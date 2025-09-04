Ciudad Juárez.- Si por alguna razón tus hijos no cuentan con la vacuna contra el sarampión, puedes aprovechar los módulos de vacunación instalados este jueves en estas dos escuelas, donde se estima aplicar 300 vacunas.

Maurilio Fuentes Estrada, subsecretario de Educación en la Zona Norte informó que durante la tarde del jueves 4 y viernes 5 de septiembre en un horario de 3:00 a 6:00 de la tarde la Secretaría de Salud estará aplicando el biológico durante las inscripciones para nivel preparatoria de los Centro de Estudio Bachillerato (CEB) 9/2 y 9/3.

Las familias que se encuentran en el suroriente o en el sector del Valle de Juárez tendrán disponible el módulo en la escuela secundaria federal número 20, ubicada entre las calle Omar y Gerardo del poblado de Loma Blanca, donde operará el CEB 9/2.

Para las personas que viven por el sector poniente de la ciudad, se habilitó el punto de vacunación en la escuela Secundaria Estatal 3061 en el Parque Industrial Fernández, que albergará al Centro de Estudios de Bachillerato 9/3.

El personal de Salud informó que por plantel cuentan con 150 dosis, por lo que se dará prioridad a la vacunación de alumnos que están en esas secundarias y que ingresarán a los CEB para que cuenten con su cobertura estén protegidos en las aulas.

En el regreso a clases la Secretaría de Educación y Deporte de Chihuahua dio un plazo de una semana para que los alumnos que no cuenten con su vacuna contra el sarampión puedan ir por su refuerzo y presentar su cartilla de vacunación.