Ciudad Juárez.- Si te gusta la fotografía, y quisieras aprender una técnica que resignifica las imágenes capturadas a lo largo de tu historia, no te puedes perder el taller de foto bordado que se impartirá en el Museo de la Revolución de la Frontera (Muref) a partir de este fin de semana.

Se trata de la segunda ocasión de este 2025 que el Patronato Amigos del Museo A.C. ofrece este taller, es apto para principiantes y será de continuación para quienes participaron en la edición marzo-mayo.

El curso de cuatro semanas estará a cargo de la fotógrafa y gestora cultural fronteriza, Hoglá Liset Olivas, quien cuenta con una amplia trayectoria en la fotografía urbana, documental y artística.

Se aplicará el uso de técnicas mixtas para explorar el significado de los colores, lo que guardan los recuerdos, la resignificación de una imagen, el retrato y el paisaje, explicó Olivas.

La próxima temporada iniciará el sábado 16 de agosto de 2025, serán cuatro sesiones, una por fin de semana los días 23 y 30 de agosto de 10:00 de la mañana a 12:00 del medidía y el sábado 6 de septiembre de 9:00 a 11:00 de la mañana.

El taller concluirá con la exposición final de las fotografías seleccionadas por el Patronato, que se exhibirán en los pasillos del Muref, ubicado en el Centro Histórico, entre la avenida 16 de Septiembre y la avenida Benito Juárez.