Apps de transporte deben contar con información para localizar clientes: Canaco

Ciudad Juárez.- Luego del asesinato del conductor de un vehículo de alquiler, conocido como Rafael Wayne, por parte de sus últimos pasajeros, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) se refirió a la importancia de que este tipo de plataformas puedan contar la información de los clientes.

Rogelio Ramos, presidente de la Canaco en Juárez, narró que uno de sus colaboradores trabaja en sus tiempos libres como chofer en una de las aplicaciones de renta de autos y hace un tiempo lo asaltaron y despojaron de una computadora, además de que fue golpeado por los atacantes.

“Yo le decía que la plataforma debía notificarle quién se subió, habló a la plataforma, pero no tenían el registro completo de quién pidió el servicio, ese tipo de plataforma debían guardar la información por si me asaltan y quién me asaltó, su dirección y otros datos”, consideró.