Apoyo a familias de policías dependerá de investigación: Pérez Cuéllar

Ciudad Juárez.- El alcalde Cruz Pérez Cuéllar dijo este día que aún no se ha tomado una decisión sobre si el Gobierno Municipal brindará apoyo a las familias de los dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) que fueron asesinados esta semana, presuntamente mientras escoltaban a un líder criminal.

Al ser cuestionado directamente sobre si el Municipio ofrecerá respaldo a los familiares, el presidente municipal respondió:

“No hemos revisado ese tema, sinceramente lo digo. Es complicado. Lo que se me ocurre es que debe de concluir la investigación. Ellos no estaban en horario de trabajo y, si de la investigación surge que hubo actividades irregulares, eso va a afectar sus derechos”.

Los agentes se encontraban fuera de servicio y presuntamente brindaban protección a una figura ligada al crimen organizado y aunque el alcalde no ha querido afirmar esto, dijo que las autoridades estatales continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos.

Pérez Cuéllar insistió en que el Municipio actuará conforme a los resultados que arroje la indagatoria oficial.