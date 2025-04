Chihuahua.- Ante la polémica surgida por la propuesta de construir el Centro de Convenciones en el Parque Central, la gobernadora María Eugenia Campos Galván declaró que ella apoyará la decisión de los juarenses en donde quieran instalarlo.

“Ya saben que yo soy una aliada de Juárez, y yo les dije a los juarenses desde que andábamos por ahí haciendo campaña, no vengo yo a decirles qué, no vengo yo a decirles cómo, es lo que ustedes me dicen y bueno pues yo apoyaré donde los juarenses me digan que va el Centro de Convenciones, cuentan conmigo”, declaró Maru Campos.

Lo anterior después de las protestas de diversos grupos ciudadanos que se expresaron en contra de la construcción del Centro en el recinto juarense.

Por su parte, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar informó que se encuentra reconsiderando la opción de solicitar a Bienestar el permiso para instalar el Centro en el Parque Central, ya que hay una oposición genuina, por ello dijo que solicitará un estudio en el que se analice cuál es la mejor alternativa.