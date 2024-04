Apoyaré a los alcaldes sin mirar colores: Xóchitl Gálvez

Ciudad Juárez- Luego de que la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez declarara que apoyará al presidente municipal con el tema de seguridad, aclaró que lo que dijo es que ella apoyará a los alcaldes "sin mirar colores", con mayores recursos para el tema de seguridad.

Destacó que, el gran problema es que al presidente de la República no le importó la seguridad, pues este Gobierno Federal quito el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortanum), por lo cual, considera que el alcalde no puede sólo y que ella cuando llegue a la presidencia no verá colores.

En cuanto a los señalamientos de corrupción del actual alcalde Cruz Pérez Cuéllar, comentó que "si hay corrupción, que el alcalde rinda cuentas a Juárez, pero que si salió corrupto, no va a ganar".