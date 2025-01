Apoyarán a connacionales para retornar a sus lugares de origen

Ciudad Juárez.- Autoridades de los tres niveles de Gobierno se preparan para una posible deportación masiva con el cambio de Presidencia en Estados Unidos. El coordinador general del Consejo Estatal de Población (Coespo), Enrique Serrano, dio a conocer que tanto la Federación como el Gobierno del Estado brindarán apoyo a los migrantes connacionales para regresar a sus lugares de origen.

“En el caso de los mexicanos, bueno, son nuestros compatriotas, tienen libertad de tránsito garantizado por la Constitución, y habrá apoyo por parte del Gobierno Federal y del Estado para que puedan trasladarse a otros estados, si es que así lo desean”, comentó Serrano.

Sin embargo, para los migrantes extranjeros tendrán otro tratamiento, bajo las indicaciones y la normatividad que sigue el Instituto Nacional de Migración (INM), mencionó el funcionario.

En cuanto a la declaración de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, sobre que el estado de Chihuahua no será un lugar santuario, el coordinador de Coespo mencionó que saben que la mayoría de los migrantes no se quedarán en la entidad, pues este no es su destino final.

Enrique Serrano aseguró que no se expulsará a los migrantes no mexicanos de la entidad, pues el Estado no tiene esas facultades ni competencia, ya que esa es jurisdicción meramente del Gobierno Federal.