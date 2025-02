Ciudad Juárez.- Luego de que el presidente Donald Trump confirmara la aplicación de aranceles del 25 por ciento a todas las importaciones de México y Canadá, a partir del próximo martes 4 de marzo, organismos como el Centro de Información y Estadística de Competitividad Laboral en Juárez buscan las primeras reacciones y consecuencias de esta medida.

Para este organismo, una de las consecuencias que sí podrán sentirse en el corto plazo es que las inversiones anunciadas, no llegarán, mientras este panorama económico industrial prevalezca.

Felipe Galán Uribe, coordinador del Centro de este Información y Estadística destacó que una de las medidas que llama la atención es que la moneda nacional se ha mantenido estable con una depreciación de apenas un 0.04 por ciento por día, en tanto que el Índice de Precios al Consumidor, que mide la inflación en el país, ha crecido en un 2.3 por ciento lo que muestra algo que calificaron como optimismo cauteloso de los mercados.

Sin embargo, existen otras reacciones de organismos internacionales como la United Auto Workers que es un sindicato que representa a los trabajadores de este sector en EU y Canadá ha anunciado su apoyo a la medida del presidente estadunidense y además exige la renegociación del Tratado México, EU y Canadá (T-MEC) o la National Association off Manufacturers que rechaza la medida y advierte de la disrupción en las cadenas de suministro y afectación a las inversiones.

Para el especialista, el resultado de la aplicación de aranceles no será inmediata, ni el país puede buscar nuevos destinos para sus exportaciones, ni las empresas maquiladoras pueden dejar el territorio nacional de un día para otro.

“Escuchamos que la presidenta dijo en la mañana buscamos nuevos destinos para nuestras exportaciones, pero no es así como de un día para otro, son cadenas de suministro que están muy estructuradas y no es tan fácil como ir a buscar alguien que necesite tu producto, no estas vendiendo un camión de acero, sino cientos de toneladas”, dijo.

“Es difícil que también las empresas agarren de un día para otro y digan ya nos vamos porque hay aranceles, porque es una decisión de largo plazo, imagínate cuánto cuesta mover una planta, tienen que prever si la situación es de largo plazo, no parece que vaya a ser así”, destacó.

No obstante no descartan que de nueva cuenta este anuncio pueda aplazarse una vez más.