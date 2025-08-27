Ciudad Juárez.– La tarde de este miércoles fue localizado el cuerpo de una persona sin vida en un terreno baldío ubicado en el bulevar Óscar Flores y la calle Santos Dumont, cerca del fraccionamiento Panamericano Jardín.

De manera preliminar se informó que podría tratarse de una muerte imprudencial, ya que aparentemente la víctima sería un indigente que vivía en la zona entre los escombros y quedó sepultado.

El hallazgo fue realizado por un trabajador que maniobraba una máquina de construcción en el predio. El hombre comentó que estaba aplanando el terreno cuando alcanzó a ver unos pies entre el material, por lo que de inmediato llamó al número de emergencias 911.

En el sitio se encuentran agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y de la Fiscalía General del Estado, mientras que paramédicos y elementos del Cuerpo de Bomberos realizan labores para rescatar el cuerpo.