Apenas comienzan las posadas y van más de 100 detenidos en el Cerecito

Ciudad Juárez.- Alrededor de 116 conductores son los que han terminado en el Centro de Recuperación Cívica Total (Cerecito) en lo que va del mes de diciembre por conducir bajo los efectos del alcohol, según datos de la Coordinación de Seguridad Vial.

Tan solo en la última de semana, el número de de guiadores detenidos mostró un ligero repunte, con respecto a las cifras de inicio de mes.

Durante el primer fin de semana del mes de diciembre, Seguridad Vial reportó a 52 ciudadanos, quienes fueron sorprendidos conduciendo cuando se encontraban en estado de ebriedad, de los cuales 44 fueron hombres y el resto mujeres.

El viernes 21 de noviembre se detuvo a ocho guiadores que presentaban algún grado de alcohol, el sábado a 21 y el domingo a 23, a quienes se les trasladó al Cerecito, donde posteriormente un juez determinó el tiempo de arresto que el infractor debió cumplir y el cual va desde las 24 hasta las 36 horas.

Asimismo, del total 10 automovilistas fueron detectados tras haberse visto involucrados en un percance vial, mientras que el resto fueron sorprendidos por los agentes cuando cometían falta al Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez.

Mientras que un total de 64 personas que conducían en estado de ebriedad fueron sorprendidas por agentes viales a lo largo del fin de semana del 8 al 10 de diciembre.

Según los datos brindados por parte del departamento de Comunicación Social de la corporación, el día con mayor incidencia de conductores detenidos fue el sábado con 27.

Durante el viernes fueron detenidos 16, mientras que el domingo fueron 21.

Los guiadores ebrios fueron remitidos al Cerecito y la duración de su detención se determinó en base a su grado de alcoholemia y va de 24 a 36 horas.

Ante el repunte, el director de Seguridad Vial, César Tapia, descartó que se vayan a instalar retenes antiebrios en esta época de fiestas.

"Retenes no vamos a poner, considero que no es una garantía poner un retén que te disminuya los choques y las fatalidades, ya que muchos de ellos por medio de Facebook saben dónde están los retenes y creo que el objetivo principal no es detener por detener, es tener menos fatalidades, menos choques", afirmó el funcionario vial.

Debido a que con motivo de las fiestas navideñas, en las próximas semanas el incremento de ebrios podría ser mayor, Tapia señaló que se reforzará el tercer turno, con la intención de disminuir la cantidad de choques y decesos.

Con información de Claudia Sáncez y Mat Romero