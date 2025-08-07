Apagón líquido: Mañana no habrá agua en varias zonas de Ciudad Juárez

Ciudad Juárez. Debido a trabajos realizados por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), varias colonias y fraccionamientos se quedarán sin servicio el viernes 8 de agosto.
De acuerdo con la información de la descentralizada, el servicio será suspendido en:
- Hacienda las Lajas.
- Reserva del Valle.
- Hacienda de la Cantera.
- Valle del Sol.
- Portal del Sol.
- Quinta Monte Carlo.
- Satélite.
- Las Estancias.
- Quintas del Valle y zonas aledañas.
La JMAS realizará la instalación de válvulas en un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.
El trabajo se realizará en los cruces de las calles Valle del Sol y Francisco Villarreal Torres; Parral y Borgoña y calles Camargo y Quinta Vianey, por lo que se recomienda a los automovilistas a tomar vías alternas.
Es necesario que los vecinos de dichas zonas realicen acopio del vital líquido para sus necesidades básicas.