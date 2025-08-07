Apagón líquido: Mañana no habrá agua en varias zonas de Ciudad Juárez

Ciudad Juárez. Debido a trabajos realizados por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), varias colonias y fraccionamientos se quedarán sin servicio el viernes 8 de agosto.

De acuerdo con la información de la descentralizada, el servicio será suspendido en:

Hacienda las Lajas.

Reserva del Valle.

Hacienda de la Cantera.

Valle del Sol.

Portal del Sol.

Quinta Monte Carlo.

Satélite.

Las Estancias.

Quintas del Valle y zonas aledañas.

La JMAS realizará la instalación de válvulas en un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

El trabajo se realizará en los cruces de las calles Valle del Sol y Francisco Villarreal Torres; Parral y Borgoña y calles Camargo y Quinta Vianey, por lo que se recomienda a los automovilistas a tomar vías alternas.

Es necesario que los vecinos de dichas zonas realicen acopio del vital líquido para sus necesidades básicas.