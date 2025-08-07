Apagón líquido: Mañana no habrá agua en varias zonas de Ciudad Juárez
Foto: Mat Romero | Ilustrativa

Ciudad Juárez. Debido a trabajos realizados por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), varias colonias y fraccionamientos se quedarán sin servicio el viernes 8 de agosto.

De acuerdo con la información de la descentralizada, el servicio será suspendido en:

  • Hacienda las Lajas.
  • Reserva del Valle.
  • Hacienda de la Cantera.
  • Valle del Sol.
  • Portal del Sol.
  • Quinta Monte Carlo.
  • Satélite.
  • Las Estancias.
  • Quintas del Valle y zonas aledañas.

La JMAS realizará la instalación de válvulas en un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

El trabajo se realizará en los cruces de las calles Valle del Sol y Francisco Villarreal Torres; Parral y Borgoña y calles Camargo y Quinta Vianey, por lo que se recomienda a los automovilistas a tomar vías alternas.

Es necesario que los vecinos de dichas zonas realicen acopio del vital líquido para sus necesidades básicas.

Compartir:
Tal vez te interese
Dejará tormenta tropical Ivo fuertes lluvias en México
Nacional Dejará tormenta tropical Ivo fuertes lluvias en México
Lleva JMAS descuentos del 80% a vecinos del Deportivo San Francisco
Juárez Lleva JMAS descuentos del 80% a vecinos del Deportivo San Francisco
Publicidad
Enlaces patrocinados