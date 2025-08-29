Anuncian segunda Feria de Servicios Profesionales en Pueblito Mexicano

Ciudad Juárez.- Con la participación de 23 diferentes colegios de profesionistas, este viernes se anunció la segunda Feria de Servicios Profesionales que se llevará a cabo en Pueblito Mexicano el próximo martes 2 de septiembre de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Maurilio Fuentes, subsecretario de Educación y Deporte en la Zona Norte, dio a conocer que el objetivo de esta feria es ofrecer de manera gratuita los servicios de todos los colegios profesionales que funcionan en esta frontera.

Los servicios profesionales que se podrán encontrar en esta feria van desde la detección oportuna de hipertensión arterial y/o diabetes, hepatitis vacunación, vida suero oral y ácido fólico, pruebas de embarazo; dictámenes estructurales, avalúos y planos catastrales; orientación financiera y contable; examen de la vista con el obsequio de los primeros 200 anteojos, entre otros servicios, detalló Felipe Rocha, enlace de la dirección estatal de Profesiones en Juárez.

En el mismo evento, la Dirección de Profesiones otorgará un 40 por ciento de descuento en los trámites de cédula profesional a nivel técnico, técnico superior universitario, licenciatura, maestría, doctorado y especialidad, aunque se explicó que este descuento se mantendrá durante el mes de septiembre.

De acuerdo con Maurilio Fuentes, se estima que el valor de los servicios que se proporcionarán de manera gratuita en esta feria podrían alcanzar un costo de 1 millón 100 mil pesos.

Se dio a conocer la participación de colegios como: el Regional de Profesionales en Enfermería, Ingenieros Civiles, de Químicos de la Frontera, Internacional de Criminología- Criminalística y Ciencias Forenses, Valuadores Paso del Norte, de Optometristas, Barra y Colegio de Abogados, de Abogadas, de Arquitectos, Ortopedia, Maxilofacial, de Ingenieros, Odontólogos, de Ingenieros Mecánicos Electricistas, Electrónicos y ramas afines, de Arquitectos y Asociación Mexicana de contadores Públicos, entre otros.