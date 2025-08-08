Anuncian renovación interna del Comité Municipal del PAN

Ciudad Juárez.- Este viernes, en conferencia de prensa, representantes del Partido Acción Nacional (PAN) anunciaron la convocatoria para renovar los comités directivos en diversos municipios del estado, la cual será publicada el próximo 22 de agosto.

Daniela Álvarez, presidenta del Comité Estatal del PAN, informó que ya está todo listo para lanzar la convocatoria dirigida a los militantes que aspiren a encabezar el Comité Municipal en Juárez. El periodo de registro será del 22 de agosto al 1 de septiembre. Posteriormente, del 1 al 8 de septiembre se llevará a cabo el proceso de revisión y aceptación de perfiles.

Los aspirantes tendrán del 8 al 20 de septiembre para realizar campaña, y la elección del nuevo comité directivo se efectuará el 21 de ese mismo mes.

“La renovación de los comités directivos municipales se da de manera democrática; que sean los militantes quienes decidan a quién quieren al frente. Las convocatorias han sido publicadas por bloques; hay municipios que ya iniciaron estos procesos”, explicó Álvarez.

Entre los requisitos para los aspirantes están contar con al menos cinco años de militancia y tener la constancia de derechos, especialmente quienes ocupan un cargo público, ya que deben destinar un porcentaje de su salario al partido.

Finalmente, indicó que una vez electos los nuevos directivos, se llevará a cabo una asamblea estatal el próximo 12 de octubre.