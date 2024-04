Anuncian realización de 3 Exposiciones Industriales en Ciudad Juárez

Ciudad Juárez.- Hoy se anunció la realización de tres Exposiciones de corte industrial en Ciudad Juárez, calificadas como pertinentes por el momento que vive la ciudad por los cambios e inversiones producto de la relocalización. Desarrollo Económico del Norte, impulsor de estas exposiciones, destacó estos eventos como indispensables puntos de encuentro para potenciar el crecimiento de la ciudad.

"Juárez está en una coyuntura en que el mundo está cambiando y el papel de la Expo es clave, no podemos crecer en el nearshoring, no podemos crecer en muchas áreas si no tenemos Expo's, porque la Expo no es nada más tener módulos o expositores y visitantes, es crear esa dinámica y conocimiento en el punto de encuentro", expresó Héctor Nuñez, presidente de Desarrollo Económico del Norte (Denac).

El primero de los eventos es 'Expo Logística', que se llevará a cabo el jueves 25 y viernes 26 de abril, y reunirá a las empresas que se dedican a la transportación manejo de materiales, tramitología, }normatividad, nearshoring, empaque, almacenaje, sistemas de seguridad, control, entre otros.

Nuñez Polanco explicó que todos estos segmentos son necesarios para la oportuna disponibilidad de componentes y productos terminados en la industria.

La logística industrial hace posible que cada día crucen por la frontera Juárez - El Paso más de 3 mil 500 camiones de carga en ambos sentidos, lo que representa el traslado de mercancías por más de 700 millones de dólares diarios.

Ciudad Juárez y El Paso forman la segunda área metropolitana binacional más grande de la frontera México - Estados Unidos, y existen tres puentes de cruce vehiculares y uno terrestre que las conectan y facilitan el flujo de camiones y vehículos en la frontera, además de dos cruces de ferrocarril.

La Expo logística contará con 80 módulos de exposición, conferencias magistrales, networking y una asistencia de 2 mil visitantes del ramo logístico con influencia y decisión de compra; los expositores según su origen son 63 por ciento locales y 28 por ciento del interior del país, así como 9 por ciento provenientes de Estados Unidos.

El volumen de negocios motivada por esta Expo es de por lo menos 20 millones de pesos de dólares en los meses posteriores al evento.

Además, el día 9 de mayo se llevarán a cabo dos eventos simultáneos que son la Expo automatización y SMTA Expo y Forum, en un horario de 10:00 de la mañana a 7:00 de la tarde.

La SMTA Expo y Forum es un evento que busca reunir importantes proveedores que ofrecen soluciones de manufactura de productos electrónicos basados en procesos de ensamble superficial de componentes, comúnmente nombrados como SMT, por lo que esta Expo proporciona una excelente plataforma para acercar profesionales dentro de la industria electrónica y un acercamiento de la tecnología global a nivel local.

"Para esta Expo tendremos maquinaria en exhibición, que es la primera vez que pasa en Juárez; los invitamos, el evento es gratuito", dijo el representante de SMTA, capítulo Victor Madero.

También se informó de la Expo Automatización, que se realizará el 9 de mayo de 10:00 de la mañana a 7:00 de la tarde, evento que va dirigido a proveedores y clientes que diseñan y utilizan sistemas automatizados en sus procesos de manufactura.