Ciudad Juárez.- La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), informó que el CAM Móvil del JuárezBus ofrecerá servicio en distintos puntos de la ciudad durante la primera semana de septiembre.

Las ubicaciones y fechas serán las siguientes:

  • Del 1 al 5 de septiembre: en el Campus del ITCJ (acceso exclusivo para estudiantes) y frente a la estación Zapata del BRT-1.
  • 6 de septiembre: en la colonia Riberas, estacionamiento del supermercado ubicado en la calle El Porvenir.

Los horarios de atención son:

  • Lunes, miércoles y viernes: de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
  • Jueves y sábado: de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

La tarjeta de transporte público tiene un costo inicial de 30 pesos.

