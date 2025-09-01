Anuncian nueva ruta para el desfile del 16 de Septiembre en la ciudad

Ciudad Juárez.-El director de Educación, Guillermo Alvidrez, informó que el tradicional desfile cívico-militar del 16 de septiembre se llevará a cabo este año sobre la avenida Insurgentes, en el tramo que va desde la calle Juan Escutia hasta la avenida Constitución.

De acuerdo con el funcionario, el cambio de sede busca mejorar la circulación vehicular en otras zonas de la ciudad, al elegir una vialidad que permite mayor fluidez y organización durante el evento.

El desfile iniciará a partir de las 10:00 de la mañana y contará con la participación de aproximadamente 22 contingentes, entre los que se incluyen corporaciones municipales, fuerzas militares y la Guardia Nacional, quienes formarán parte del acto conmemorativo por el aniversario de la Independencia de México.

Las autoridades invitan a la ciudadanía a asistir y a tomar las precauciones necesarias ante los cierres viales que se implementarán en la zona.