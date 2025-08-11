Ciudad Juarez.- Este lunes en conferencia de prensa semanal se dio a conocer cuáles serán los kits escolares que el gobierno municipal entregará de manera gratuita para las y los estudiantes de la comunidad de nivel básico.

Guillermo Alvidrez director de Educación del Municipio detalló que la entrega de mochilas y loncheras será para beneficiar a 178 mil estudiantes de nivel básico, es decir desde preescolar hasta nivel secundaria.

Durante conferencia de prensa, el director dijo que este programa tiene la intención de contribuir a la economía de las y los juarenses, a través de la entrega de útiles escolares ya que como gobierno municipal se busca seguir reafirmando el compromiso que tiene el presidente Cruz Pérez Cuéllar con la educación.

De acuerdo con Alvidrez serán beneficiadas 670 escuelas de toda educación básica, quienes participaron en la convocatoria que abrió la dirección de Educación.

A partir del 1 de septiembre se llevará a cabo la distribución de los kits escolares, que incluyen, cuadernos, juego de geometría, colores, plumas, sacapuntas, lápiz adhesivo, y en el caso de preescolar, mandil, cuaderno, tijeras y resisto.