Anuncia UACJ proceso de admisión para el periodo enero-julio 2026

Ciudad Juárez.- La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), a través de la Dirección General de Servicios Académicos, informó a los aspirantes de nuevo ingreso que próximamente estará abierto el proceso de admisión correspondiente al periodo académico enero-julio 2026.

El registro para participar en este proceso iniciará el 30 de agosto y se extenderá hasta el 4 de octubre. Durante este plazo, los interesados deberán completar la solicitud de ficha, cargar y validar sus fotografías, además de generar la boleta de pago.

El pago en bancos participantes estará disponible del 30 de agosto al 3 de octubre, mientras que en las cajas de la UACJ podrá efectuarse hasta el 10 de octubre. En ese mismo periodo, los aspirantes deberán seleccionar la fecha y hora de su examen de admisión.

La Dirección General de Servicios Académicos realizará la asignación de fechas de examen el 13 de octubre, y los aspirantes podrán obtener su pase de entrada del 30 de agosto al 22 de octubre.

La aplicación del examen de admisión se llevará a cabo del 23 de octubre al 4 de noviembre, y los resultados estarán disponibles el 21 de noviembre en el portal oficial de la Universidad.

Con este proceso, la institución reafirma su compromiso con la transparencia y la organización en sus procedimientos de admisión, exhortando a los interesados a estar atentos a las fechas y requisitos establecidos para garantizar su participación.