Anuncia Loya intención de ser candidato a alcaldía de Juárez

Ciudad Juárez.– Rogelio Loya, actual Recaudador de Rentas, manifestó esta tarde su intención de encabezar la construcción del Frente Amplio por Ciudad Juárez.

Mediante una rueda de prensa organizada en un salón del Hotel María Bonita, Loya realizó el anuncio debido a que su deseo es poder brindar paz y tranquilidad a la ciudad.

"Quiero trabajar para que los juarenses podamos vivir en paz; quiero que las calles en las que vivimos y por las que transitamos sean las mejores, que los parques en los que juegan los niños sean los mejores. Y ¿qué no quiero? No quiero fallarle al legado de mis padres, no quiero fallarle a mi esposa y a mis hijos, y sobre todo no quiero fallarle a los ciudadanos", reveló el Recaudador.