Anuncia Infonavit plan para reducir pagos de jubilados en sus créditos

Ciudad Juárez.– El Infonavit dio a conocer que a partir de este 2024 existe nueva modalidad para personas jubiladas o pensionadas que están pagando un Crédito Infonavit y que permite reducir el monto del pago mensual del financiamiento hasta un nivel de 25 por ciento respecto al monto de la pensión, más seguros y comisiones.

Este ajuste permitirá que las personas jubiladas o pensionadas puedan adherirse al programa y logren un alivio en sus finanzas, ya que usualmente el monto de la pensión es menor al salario que cobraban cuando todavía estaban trabajando, y por lo tanto se complicaba cumplir en tiempo y forma con el pago de su crédito.

Anteriormente, el programa solo era aplicable a créditos denominados en Veces Salario Mínimo (VSM), originados antes del 29 de octubre de 1999; actualmente, aplica a todos los créditos, sin importar que esté en VSM o en pesos, ni la fecha de origen.

Con las modificaciones, incluso podrán aplicar al programa las personas que recientemente convirtieron su crédito de Veces Salario Mínimo a pesos, a través de Responsabilidad Compartida.

Los requisitos para aplicar a este beneficio son: ser persona jubilada o pensionada, no cotizar ante el IMSS, haber pagado al menos 120 mensualidades completas durante la vida del crédito, que el crédito no esté en proceso jurídico por falta de pago y que el crédito no esté próximo a liquidarse.

Para quienes se interesen en solicitar este Apoyo a Jubilados deben acudir al Centro de Servicio Infonavit (Cesi) o a la Delegación del Infonavit más cercana, en Juárez se encuentra en bulevar Teófilo Borunda numero 7387, en la colonia Las Acequias, con una identificación oficial vigente y su dictamen o resolución de jubilación o pensión por vejez o cesantía en edad avanzada emitido por el IMSS, Issste, Afore o aseguradora.

El instituto recomienda para agilizar el trámite, generar una cita en Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx).

En caso de que el titular del crédito no pueda acudir a realizar el trámite, también podrá ser realizado por otra persona; siempre y cuando presente un Poder Notarial o una Carta Poder y una identificación oficial vigente.