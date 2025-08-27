Anuncia Canacintra Feria de Educación Dual en Juárez

Ciudad Juárez.– Con el objetivo de vincular el talento de los estudiantes de nivel bachillerato con las necesidades de las empresas locales, facilitando que los jóvenes puedan ser contratados y que las empresas encuentren a sus futuros líderes y técnicos, hoy la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra ) anunció la edición 2025 de la Feria de Educación Dual.

Isela Molina, presidenta de Canacintra Juárez, informó que este evento será el próximo viernes 19 de septiembre de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde en el museo de la Rodadora.

La líder empresarial destacó que el organismo que preside ha impulsado el modelo de educación dual, con el propósito de trabajar en el desarrollo de talento.

"De esta manera nosotros contribuimos, trabajamos con las empresas y trabajamos con las instituciones educativas para seguir promoviendo el modelo dual, el futuro de nuestra industria depende de los jóvenes y por eso impulsamos este modelo que es una estrategia que combina la formación teórica en una institución académica, con la formación práctica en una empresa, con el objetivo de alinear la preparación de los estudiantes con la necesidad real del sector productivo, cerrando la brecha entre lo que necesitan las empresas y lo que las escuelas enseñan", detalló la presidenta de Canacintra.

Molina afirmó que para Juárez, como importante polo industrial y de manufactura el modelo de Educación Dual, es crucial para el desarrollo económico y social, pues la ciudad tiene una gran demanda de personal técnico y especializado para la industria manufacturera y otras empresas de alta tecnología.

Destacó que en esta feria estarán presentes instituciones educativas del subsistema (DGETI) con las que ya trabaja Canacintra, como el Cecati, Conalep, CBTIS y empresas como Keytronic, Kia Tecma, Consultorías Contables, cuyos intereses se han encontrado en ferias como la que se anuncia para el mes de septiembre.