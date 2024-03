Ante extensión de decreto de chuecos, faltan calles en Juárez: Canaco

Ciudad Juárez.– Producto de la regularización de alrededor de 120 mil autos chuecos a través del decreto, estos se fueron sumando al parque vehicular de la ciudad y muchas de las avenidas ahora lucen congestionadas, con mucho tráfico y lo peor, es que seguirán llegando autos, esto es lo que opinó Rogelio Ramos, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) al enterarse de la extensión del programa de gobierno federal.

“Lo que nos hace falta es una inversión federal que viniera a traer nuevas avenidas, nuevas calles que aliviaran esta situación”, expuso el presidente del organismo.

Para el líder del comercio formal, este programa es electoral, pues aunque nace con el objetivo de regularizar todos los autos chuecos que había en la ciudad y con los cuales se cometían la mayoría de los delitos: robos, asaltos y todo lo que era violación a la ley, en el camino esto cambia.

“Logramos que hubiera un programa para regularizarlos, costaba 10 mil pesos hacerlo a través de las Agencias Aduanales bien importado y de acuerdo a las reglas del Comercio Exterior, y luego viene el presidente y dice que es mucho y la baja a 2 mil 500 sin restricciones”, refirió el líder del comercio formal en Juárez.

Recordó que la primera restricción eliminada, era que el automovilista tuviera un documento que comprobara que lo había comprado previamente, bajo este esquema solo entrarían los autos que ya se encontraban en el territorio nacional, pero cuando modifica el presidente el trámite, “la gente empieza a comprar y a registrar, a comprar y a registrar”, comentó el empresario.

“Perjudica primero al comercio formal y segundo, ya es indiscriminada la entrada de automóviles y en qué nos afecta, pues en eso, las vialidades necesitamos más. Tenemos ciertas vialidades, le metemos más autos, pues necesitamos más vialidades”, expresó el líder de Canaco.

El líder del comercio formal destaca que el municipio ha informado puntualmente el destino de los recursos para pavimentación, resultado de los ingresos obtenidos por este tramite del decreto de chuecos.

"Aunque se ha venido abatiendo, sí tenemos rezago, no es de esta administración, es de muchos años que no se le ha puesto la atención que merece la infraestructura vial; cuando nos dieron los recursos del Fideicomiso de Puentes Internacionales, la concesión dijo que era para infraestructura y hay ahí un dilema entre los abogados, ‘repavimentar no es infraestructura’, sino todos esos recursos se hubieran invertido en este trabajo”, dijo.

Respecto a si este perjuicio alcanza a las agencias de autos, el presidente de Canaco recordó que durante el 2023 la venta de autos nuevos no tuvo mayor problema, porque incluso a causa de la pandemia, las compañías tenían tiempo de espera de parte de las armadoras, pues no tenían en existencia, “este año creo que ya se empató la producción con la demanda de autos y creo que van a empezar a gritar, el auxilio”, comentó Ramos.