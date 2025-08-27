Ciudad Juárez.– Integrantes de la alianza Un millón de esperanzas realizaron una manifestación pacífica frente a la Fiscalía para demandar justicia por recientes casos de crueldad contra animales en la ciudad.

Oswaldo Robledo, representante de la agrupación en Chihuahua, destacó que exigen penas de cárcel para quienes cometieron actos de violencia contra animales, como el hombre que mutiló a un perro en Villas del Sur y quienes participaron en el calcinamiento de otro animal.

“Estamos levantando la voz porque no solo es la vida de los animales la que está en riesgo, también la de la ciudadanía. Si hay personas capaces de mutilar o calcinar un perro, ¿qué se puede esperar para los niños y la comunidad?”, expresó Robledo.

Los manifestantes solicitaron al fiscal Carlos Salas que los responsables no reciban sanciones administrativas, sino castigos con prisión, con el fin de evitar que queden en libertad y reincidan en este tipo de delitos.