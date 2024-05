Ciudad Juárez.- Con motivo del arranque del transporte semimasivo BRT II la comunidad ha destinado este día para acudir a los módulos de atención de movilidad a realizar el trámite de su tarjeta general o preferencial, en donde los usuarios expresaron la importancia de que también se sumen rutas a otros sectores de la ciudad.

La señora Guillermina, adulta mayor de 75 años de edad, es comerciante de origen indígena y utiliza el transporte público para moverse en la ciudad e ir a vender sus productos junto con su esposo Juan Gregorio quien tiene la misma edad.

Regularmente esperan de una hora a hora y media para tomar la ruta 5B, debido a que no hay otras opciones para llegar a su domicilio ubicado en la colonia Revolución Mexicana y a pesar de compartir que les entusiasma que el transporte público esté mejorando, expresaron su opinión respecto a la urgencia de que las unidades también transiten sobre la línea del BTR I.

Explicaron que los camiones que circulaban sobre el eje vial y bulevar Zaragoza eran muy prácticos para ellos, pues podían visitar a familia que vive en Tierra Nueva en un solo camión y solo esperaban 30 minutos para que pasara.

“Cuando voy una parte me habla mi hijo un coche que me lleva, un Uber; en la mañana si todavía está mi hijo me llama para que llegue a mi casa, si ya no está pues me voy caminando”, explicó la señora Guillermina sobre los medios de transporte alternativos que a los que debe recurrir, o bien caminar hasta 20 minutos para llegar a su casa siendo una mujer adulta mayor.