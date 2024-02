Ciudad Juárez.– Un plan de movilidad urbana inconcluso ha "impulsado" más a la fuerza que por infraestructura el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo. Un área de oportunidad en la que la ciudad no tiene proyectos gubernamentales en puerta para garantizar el tránsito seguro.

En 2015, el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) publicó el Plan de Movilidad Ciclista y su Integración al Sistema de Transporte Público en Ciudad Juárez, un documento que a casi 10 años de su conformación, no se ha materializado.

Para julio del 2020, el Gobierno del Estado encabezado por el expanista Javier Corral Jurado inició la construcción del proyecto de Autobuses de Transporte Rápido (BRT, por sus siglas en inglés) que pretendía modernizar el servicio con infraestructura y unidades nuevas en las principales arterias de la ciudad, el proyecto incluía varias rutas alimentadoras y la integración del servicio de bicicletas en préstamo para recorrer tramos donde habría ciclorutas.

Puedes leer también: Vandalizadas, 32 estaciones del BRT II

A unos días de que concluya el mes de febrero del 2024, la infraestructura que se construyó con paradores y carriles confinados no funciona de forma óptima, no cuentan con iluminación, semáforos peatonales y puertas abiertas en todos los paraderos.

Además, han desaparecido líneas de transporte como la Juárez Aeropuerto, 1A Morelos y la 4A de color amarillo, entre otras, mientras que las que aún circulan dan un servicio deficiente a los juarenses.

Puedes leer también: 'Aumento de tarifa sin mejora', acusan usuarios del transporte público

Respecto a la ciclovía, el exgobernador, ahora aspirante a un cargo público por Morena, “entregó” 27 kilómetros ya construidos en el 2021, infraestructura que el expresidente municipal Armando Cabada no recibió por no estar concluida y que la administración actual recibió de forma parcial en mayo de 2023, según personal de comunicación social, debido a que no contaban todos los tramos con las especificaciones necesarias.

Puedes leer también: Entrega Javier Corral 27 kilómetros de ciclorutas en Juárez

Dicha infraestructura no recibe mantenimiento de limpieza, pintura y/o señalética, debido a que ninguna dependencia municipal consultada pudo precisar que cubra ese trabajo (Servicios Públicos, Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Control de Tráfico) y los automovilistas suelen bloquearla para estacionarse, irrumpiendo así en faltas al reglamento de tránsito que no son sancionadas, lo que perpetúa el problema.

Promover la movilidad alternativa

Cynthia López de la Fuente, alcaldesa de la bicicleta en Ciudad Juárez y coordinadora del colectivo ciclista Fixie Beat, compartió que han sido varias administraciones en las que han observado falta de interés por parte de la autoridad.

Puedes leer también: Ciclovía ‘mueve’ a más de 3 mil juarenses

“Recordamos que la última ciclovía ruta que se implementó los domingos en la Tomás Fernández en noviembre 2019, fueron un par de domingos nada más. Sin embargo, se pasó una moción hace un par de administraciones que Juárez debe tener estas ciclorutas recreativas los domingos como las grandes ciudades”, dijo.

La actividad se llamó "Muévete Juárez", logrando reunir a tres mil personas. Cynthia explicó que la función de esta dinámica es fomentar que la gente se atreva a andar en bicicleta al ser un entorno seguro. También se convierte en un espacio familiar con condiciones para impulsar la economía y disfrutar la calle en familia. Existiendo casos de éxito en el país como en la Ciudad de México, Puebla o Guadalajara.

Pese a ser un tema de movilidad y transporte, la actividad fue desarrollada por el Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física (Imdej). Al inicio de la administración actual, se evaluó continuar las ciclorutas pero “sacarlas” de la calle y concentrarlas al interior del parque público El Chamizal.

Sarahí De los Santos, coordinadora de Desarrollo Deportivo del Imdej, compartió que de 2021 a 2022 se aplicó un modelo piloto con 100 ciclorutas dentro del parque; sin embargo, calificó como “poca” la respuesta obtenida por la ciudadanía al reunir apenas alrededor de un centenar de personas cada 15 días.

“Realmente han sido proyectos que se han tomado como piloto para ver qué tanta aceptación tenemos de la ciudadanía. Cuando se hicieron los cierres de las avenidas, se realizaban los días domingo y había un poco más de aceptación (...) Pero era inseguro porque solo se habilitaba un carril para el paseo. La verdad es un buen proyecto pero no hemos logrado concretar dónde sería un buen punto para desarrollarlo con fechas establecidas”, apuntó la funcionaria municipal.

Apostar por la movilidad ciclista

Diariamente en la ciudad transitan cientos de ciclistas. Detrás del volante y a velocidades que superan los 60 kilómetros por hora, pueden ser difíciles de apreciar para los automovilistas, pero están ahí. Así lo documenta el proyecto de fotografía urbana BiciDiario, surgido en 2023 ante la necesidad de visibilizar a los usuarios de este medio de transporte y exigir que sean respetados.

“Las rutas se encuentran abandonadas, les falta mantenimiento. Necesitamos reparar los vialetos, y no solo las que están actualmente. Necesitamos seguir apostándole a la movilidad ciclista, que las ciclovías se conecten a más lugares. Las calles son grandísimas y si no empezamos a incentivar otros medios de transporte, la ciudad va a colapsar”, describió Cynthia López, alcaldesa de la bicicleta.

La activista exhortó a la autoridad, pero en particular a la población, a que sea desde la necesidad de los usuarios que se fomente el uso y respeto de las ciclovías, así como el respeto de la vida de quien transita a bordo de una bicicleta.

“Fomentemos estos medios de transporte, pero sobre todo, respetémoslos. Respetemos el derecho a la movilidad por parte de las autoridades y esperemos pronto que puedan estar haciendo infraestructura adecuada e integrada con el sistema de transporte”, convocó López de la Fuente.

Transporte para Juárez

Puedes leer también: Solicita alcalde transferencia del Transporte al Municipio

El pasado 15 de febrero, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar realizó una solicitud al gobierno del Estado para pedir que se entregue la administración y regulación del transporte público en esta frontera, con el objetivo de poner en orden su funcionamiento y dar solución a las necesidades expresadas por los juarenses.

Denise Ahumada | El alcalde Cruz Pérez Cuéllar

Al ser consultado respecto a la importancia de impulsar medios de transporte alternativos, como la bicicleta, el presidente municipal apuntó que el planteamiento ahora es el transporte público y que al mejorarse, disminuirá incluso el uso del automóvil, reduciendo así la contaminación de la ciudad.

“Cuando nosotros pedimos el transporte, planteamos que el municipio estaría obligado a hacer todo un plan de movilidad, que no es solo carros y camiones, son peatones, son bicicletas, transporte público, todo un conjunto. Es un asunto que no está atendido, sí le corresponde al Estado, pero no lo está atendiendo”, señaló el edil.

Destacó que el transporte público no se utiliza por la gente, no porque no quiera, sino porque no está disponible. Descartó que de forma inmediata pudieran retomarse proyectos como la ciclo ruta dominical.