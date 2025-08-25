Analizan regidores los temas para la Sesión Ordinaria número 23

Ciudad Juárez.- Durante la Sesión Previa del Cabildo, la síndica municipal, Ana Carmen Estrada García, solicitó cambiar el nombre a la Dirección General de Desarrollo Social a Dirección General de Bienestar Municipal.

El objetivo de esta solicitud es resaltar que los programas sociales priorizan el bienestar de las personas y no el desarrollo asistencialista, dijo Estrada.

El Cabildo también decidió que este miércoles analizarán la propuesta de que el viaducto Gustavo Díaz Ordaz cambie su nombre a Mártires del 68, 2 de octubre no se olvida.

El regidor José Mauricio Padilla afirmó que una importante vialidad no puede seguir llamándose como aquel personaje que provocó la muerte de decenas de estudiantes.

Al respecto, el secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, dijo que el cambio que se presenta comprende del bulevar Norberto Norzagaray a la calle Álvaro Obregón, tramo donde no hay viviendas y no afectaría a los vecinos del lugar.

Agregó que este punto se retoma, pues en años anteriores ya se había solicitado el cambio, incluso la Federación Latinoamericana de Familiares de Personas Detenidas y Desaparecidas había solicitado la modificación de esa arteria.

El Cabildo determinó que será el miércoles durante la Sesión Ordinaria cuando se tome la decisión.

Durante esta junta previa, se presentó un acuerdo para exhortar a la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo, para que establezca un fin de semana libre de impuestos, previo al inicio del ciclo escolar, con el fin de ayudar a la economía familiar.

La regidora y proponente de este exhorto, Gloria Rocío Mirazo de la Rosa, comentó que la idea de esto es apoyar la economía familiar y evitar que los consumidores se vayan a El Paso, Texas para comprar sus útiles escolares.

El secretario del Ayuntamiento propuso turnar a diversas instancias municipales, la propuesta para modificar el nombre del Centro Municipal de las Artes a Centro Municipal de las Artes “Ignacio Solares”, ya que fue un escritor que fue pupilo de Octavio Paz.

En esta sesión la Comisión de Trabajo y Previsión Social solicitó que para la premiación del Reconocimiento al Mérito en el Servicio Público para Empleados al Servicio del Municipio de Juárez se designe el día 24 de septiembre a las 11:00 de la mañana.

Serán nueve premiaciones y se le dará a cada empleado una prima económica de 30 mil pesos.

Los integrantes del Cabildo determinaron que en la Sesión Ordinaria número 23 se analizarán varios apoyos, los cuales están encaminados a la atracción de varios eventos que demuestren que Ciudad Juárez es capaz de tenerlos, tanto a nivel nacional como internacional.