Ciudad Juárez.- La Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez realizó este martes su sesión mensual ordinaria en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género en la Zona Norte (FEM).

Además de abordar diversos temas en materia de seguridad, se analizó la posibilidad de optimizar las instalaciones y servicios de la FEM en Juárez.

César Jáuregui Moreno, fiscal General del Estado, acompañado por el presidente de la Mesa de Seguridad y Justicia, Rogelio González, encabezaron el encuentro al que se sumaron titulares de diversas corporaciones e instancias gubernamentales y de la sociedad civil.

Se sugirió crear estrategias para acrecentar los recursos y servicios que se brindan en la FEM; tanto en materia de personal como de infraestructura, a lo que la fiscal Wendy Chávez Villanueva, aseguró que es un tema a considerar y que pudiera ser posible.

En la reunión, también estuvo presente el fiscal de Distrito Zona Norte, Carlos Manuel Salas; Arturo Zuany Portillo, director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI); Yarim Vázquez, encargado de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, y el vice fiscal, Francisco Sáenz.