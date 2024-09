Ciudad Juárez.- El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar declaró ante medios de comunicación que se está analizando la viabilidad de realizar o no el próximo año la ya tradicional Feria Juárez, esto por la baja demanda que tuvo este año, además de que no se considera una prioridad.

En recientes declaraciones el alcalde descartó que el Gobierno Municipal esté en la búsqueda de un terreno para instalar la Feria Juárez ya que externó que no es tan rentable.

“Se los voy a decir con mucha honestidad, la feria ahorita no es una prioridad, no salió tan bien como esperábamos y yo estoy haciendo el análisis con mucha seriedad de si la tendremos o no el próximo año”, dijo el alcalde.