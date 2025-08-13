Analizan asignar remanente del Presupuesto Participativo

Ciudad Juárez.– Durante la cuarta sesión ordinaria del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana realizada este miércoles, se analizó la posibilidad de reasignar un remanente de 7 millones de pesos del Presupuesto Participativo 2025 a una obra que no resultó ganadora en el proceso de votación.

El director de Participación Ciudadana, Sebastián Aguilera, explicó que dicho remanente proviene de una modificación realizada por la Dirección General de Obras Públicas, la cual ajustó el monto originalmente asignado a una de las obras seleccionadas como ganadoras, liberando así recursos que ahora están disponibles para su reasignación.

Aguilera detalló que la propuesta es utilizar estos 7 millones de pesos para financiar otra de las obras que participaron en el proceso, pero que no logró los votos suficientes para ser seleccionada, con el objetivo de aprovechar al máximo los recursos y atender más necesidades comunitarias.

“Consideramos nosotros que puede subir otro proyecto ganador para que sea beneficiado, serīa el que sigue en la lista para respetar la voluntad de la votación ciudadana”, dijo.

Durante la sesión, los integrantes del Consejo Consultivo discutieron distintos criterios para definir cuál de las obras no seleccionadas podría recibir estos fondos, y se priorizó aquellas que precedieron en la lista con mayor votación.