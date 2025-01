Analiza Transporte Público nueva ruta para Los Kilómetros

Ciudad Juárez.– El director de Transporte Público en la Zona Norte, Armando Herrerías Velasco, informó que en semanas pasadas se habilitó un camión para hacer pruebas de aforo y necesidad del servicio en la zona de Los Kilómetros, sin embargo, debido a la baja afluencia de usuarios, se tomó la decisión de suspenderla.

El funcionario explicó que el servicio se necesita, pero a veces el aforo no es suficiente para hacerla rentable, por lo cual metieron un solo camión para hacer recorridos de prueba, desde Los Kilómetros hasta la avenida de Las Torres.

El funcionario indicó que se detuvo para hacer el análisis de cual sería la mejor ruta, para llevarlo a donde más gente lo necesita y hacerla más rentable.

"Desafortunadamente no se tuvo el aforo deseado, entonces ahorita se detuvo el servicio para reeplantar un recorrido diferente, que lo pueda hacer más rentable, no quiere decir que no se va a prestar el servicio, sino que estamos modificando el recorrido, pues para tratar de llevarlo a dónde mas gente lo necesite y se pueda hacer rentable", puntualizó Herrerías.