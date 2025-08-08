Ciudad Juárez.- Ante la imposibilidad de realizar el tradicional Grito de Independencia en el terreno conocido como “El Punto”, debido a que actualmente se encuentra ocupado por las carpas del Centro de Atención a Migrantes, el Gobierno Municipal analiza trasladar la celebración patriótica al tramo de la avenida Heroico Colegio Militar.

Así lo dio a conocer el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, quien explicó que se está evaluando esta alternativa en conjunto con la Coordinación General de Seguridad Vial, lo que implicaría el cierre temporal de la vialidad para permitir el desarrollo del evento.

El alcalde señaló que otra opción considerada fue la Plaza de la Mexicanidad, sin embargo, esta sede ha sido descartada por cuestiones logísticas, ya que durante esas fechas se llevará a cabo el Festival del Tequila, lo que complicaría el montaje y seguridad del evento patrio.

Dijo que será en los próximos días cuando se defina oficialmente el lugar donde se realizará el Grito, pero por ahora el Heroico Colegio Militar es la alternativa más viable.