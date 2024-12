Analiza Canacintra impacto económico por faltas laborales por demoras en el IMSS

Ciudad Juárez. - La directiva de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Juárez informó que para el 2025 iniciará un trabajo de análisis para conocer el costo que tiene para las empresas las ausencias por las demoras en consultas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Andrés Morales, director adjunto de Canacintra mencionó que es bien sabido que los trabajadores pueden perder un día completo de trabajo o más, en el intento de conseguir una consulta en algunas de las Unidades Medico Familiar del instituto de la salud.

“Todo mundo pide permiso y es un día perdido para el trabajador, para el patrón y eso no lo considera y además de los mil 200 millones de pesos mensuales que los patrones le pagan al IMSS por los trabajadores en esta ciudad y no son atendidos, y ellos le están faltando a la productividad, esto es un impacto bastante considerable”, expuso.

En la maquiladora el ausentismo alcanza niveles estimados del 2.5 por ciento mensual, mencionó.

“Solo el .6 por ciento es por cuestiones no controladas, es decir por alguien que de plano no quiso ir, no se levantó, por lo que sea, el resto se conoce como programado y creemos que ahí hay justificaciones de carácter médico, es gente que se va al IMSS a acampar y pierde el día de trabajo y más allá de si le descuentan o no, aunque les pega en la productividad un trabajador menos en el día”, señaló Morales.

De acuerdo a estimaciones de Canacintra, estas ausencias serían de alrededor de unos 8 mil trabajadores que tienen alguna falta por ausentismo controlado, creen que la mayoría de ellos sería por cuestiones médicas relacionadas con el IMSS.