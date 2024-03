Analiza alcalde solicitar protección ante jornadas electorales

Ciudad Juárez.- El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar y el también candidato para reelegirse a la alcaldía, mencionó que están en análisis para decidir si se solicitará protección durante las próximas campañas electorales.

Al cuestionarle sobre si solicitará protección durante las campañas, el mandatario dijo que él actualmente ya cuenta con protección por ser alcalde de una de las ciudades más importantes del país, sin embargo analizará si la solicita para el periodo electoral, aunque dijo, en ese tema espera que sea equitativo para todos los candidatos.

“En todo caso que sea parejo, si se llega a dar que sea para todos, no nada más para quien hoy es el presidente y básicamente, si no que no se dé para nadie”, comentó.