Ampliarán la Tomás Fernández por construcción del Centro de Convenciones

Ciudad Juárez. – Con la próxima construcción del Centro de Exposiciones y Convenciones en Valle del Sol, el Municipio de Juárez proyecta la ampliación del bulevar Tomás Fernández hasta el bulevar Juan Pablo II, así como la pavimentación completa de la calle Camino a Ortiz Rubio, informó Roberto Mora Palacios, director del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP).

El proyecto arquitectónico está a cargo del despacho Legorreta, de la Ciudad de México. “Estamos a la espera de que entreguen el diseño final para revisar cómo quedará la vialidad y asegurar que no se generen problemas de tránsito una vez que el Centro de Convenciones entre en operación”, señaló Mora Palacios.

El predio donde se construirá el centro contará con acceso directo hacia la Francisco Villarreal Torres mediante la prolongación de Tomás Fernández, lo que permitirá conectar con Juan Pablo II. “Estamos trabajando en estos proyectos para integrarlos al presupuesto de inversión 2026”, añadió.

Por su parte, la pavimentación de Camino a Ortiz Rubio se completará hacia el norte, garantizando mejor conectividad en la zona.

El Centro de Exposiciones y Convenciones tendrá una superficie de entre 22 mil y 23 mil metros cuadrados, con una inversión estimada de 400 a 500 millones de pesos, y se ubicará a unos metros del bulevar Francisco Villarreal Torres.